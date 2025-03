POL-HRO: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach schwerem Raub in Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Raubes an einem 23-jährigen Deutschen aufgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich am heutigen Morgen, dem 20.03.2025, gegen 06:00 Uhr mehrere bislang unbekannte Täter durch Klingeln Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Anschließend setzten sie Pfefferspray gegen den Mann ein und griffen ihn körperlich an. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter diverse Wertgegenstände aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.



Die Polizei wurde gegen 07:00 Uhr über den Vorfall informiert, nachdem sich der Geschädigte an Angehörige gewandt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief bisher erfolglos. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.



Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock kam zum Einsatz und sicherte vor Ort Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern an.



Zeugen, die am 20. März 2025 im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße, im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 1916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell