POL-ANK: Peenebrücke in Wolgast nach Lkw-Brand wieder für den Verkehr freigegeben.

Wolgast (ots) -



Nach dem Brand eines Kleintransporters auf der Peenebrücke am Morgen des 20.03.2025 ist die halbseitige Sperrung der Peenebrücke aufgehoben worden. Der Transporter wurde abgeschleppt und die Straßenmeisterei Zempin hat bereits erste kleinere Reparaturen an der Fahrbahn und der Ampelanlage vorgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell