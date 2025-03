POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Pulow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 19.03.25, gegen 21:00 Uhr, kam es zum Brand eines

Einfamilienhauses in Pulow. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach des

Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer im Obergeschoß

aus. Der 44-jährige deutsche Hauseigentümer, welcher sich zu dieser

Zeit allein in dem Haus aufhielt, versuchte die Feuer selbständig zu

löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Flammen griffen schnell auf

des gesamte Haus über. Der 44-Jährige konnte rechtzeitig das Gebäude

verlassen und blieb unverletzt.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Haus bereits im

Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren 59 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Lassan, Zemitz, Hohendorf, Murchin und Anklam eingesetzt.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Gesamtschaden wird

auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Der Hauseigentümer kommt bis auf

weiteres bei Bekannten unter.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen und war zur Spurensicherung eingesetzt. Auf

Weisung der Staatsanwaltschaft kommt am 20.03.25 ein

Brandursachenermittler zum Einsatz.





