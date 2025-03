POL-NB: Junge Frau aus misslicher Lage im Nationalpark Jasmund befreit (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 19.03.25, gegen 17:50 Uhr, ging in der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen der Notruf ein, dass sich eine junge

Frau an der Steilküste in einer misslichen Lage befindet und sich

nicht selbständig aus dieser befreien kann.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging die 20-jährige Hamburgerin am

Hochufer in der Nähe der Piratenschlucht spazieren und verlor dabei

ihr Handy. Um dieses wieder an sich zu nehmen, klettere sie den

Steilhang ein Stück hinunter. Es gelang ihr jedoch nicht, diesen

wieder hinaufzuklettern.

Ein Wanderer, der auf die junge Frau aufmerksam wurde, konnte dieser

nicht helfen, ohne sich dabei selber in Gefahr zu bringen. Daraufhin

verständigte er über den Notruf die Rettungskräfte. Durch die

Höhenrettung Sassnitz konnte die Frau schließlich unverletzt auf

sicheren Boden zurückgebracht werden.





