POL-HRO: Mehrere Stunden Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

A24/ Wöbbelin-Hagenow (ots) -



Am 19.03.2025 gegen 13:45 Uhr kam es auf der A24 zwischen den

Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 55-jährige polnische

Fahrzeugführer eines LKW befuhr die A24 in Richtung Hamburg. Dabei

kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts vom

Hauptfahrstreifen ab und stieß frontal gegen einen auf dem

Standstreifen stehenden LKW (Schadensfahrzeug mit technischen

Defekt). Der 55-jährige polnische Fahrzeugführer wurde hierbei schwer

verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwerin

gebracht. Die Richtungsfahrbahn Hamburg wurde zwischen den

Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow voll gesperrt. Der Verkehr

wurde über die U6 umgeleitet. Beide Fahrzeugen sind nicht mehr

fahrbereit und werden derzeit noch durch ein Bergungsunternehmen

geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf etwa 165.000 Euro. Zur Dauer der Vollsperrung kann derzeit

nichts gesagt werden.



