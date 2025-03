POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden-LK Vorpommern-Greifswald-Pasewalk

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.03.2024, gegen 08:32 Uhr ereignete sich in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. In der Friedensstraße/Kreuzung Richard-Wagner Straße missachtete ein 86-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit einer aus der Richard-Wagner-Straße kommenden 49-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

9.000 EUR.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Madeleine Stüdemann

0395 / 55 82 2220



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell