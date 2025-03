POL-HRO: Diebstahl einer Bronze-Engelsskulptur von Rostocker Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 8. März 2025 eine wertvolle Bronze-Engelsskulptur von einer Grabstelle auf dem Neuen Friedhof in Rostock, Satower Straße 16, entwendet.



Die gestohlene Skulptur wiegt zwischen 70 und 100 Kilogramm und hat einen geschätzten Wert von mehreren Tausend Euro. Aufgrund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass der oder die Täter Hilfsmittel oder ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben könnten.



Die Polizeiinspektion Rostock bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Neuen Friedhofs gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere sind Hinweise von Interesse, die sich auf auffällige Fahrzeuge oder Personen beziehen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Ebenso werden Personen gebeten, sich zu melden, die aktuell oder in der Vergangenheit Angebote zum Erwerb einer solchen Skulptur erhalten haben.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen.



