POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden-Insel Rügen-Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.03.2025, gegen 08:50 Uhr ereignete sich auf der B 196 in der Gemeinde Zirkow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 44-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die B 196 aus Richtung Zirkow kommend in Richtung Pantow. Vermutlich durch die tief stehende Sonne wurde dieser

geblendet und übersah die vor ihm verkehrsbedingt haltende 54-jährige Opel-Fahrerin. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die 54-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung voll gesperrt werden.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf cirka 20.000 EUR.



