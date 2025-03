POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden-Stadt Ribnitz-Damgarten-Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.03.2025, gegen 12:56 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Stadtgebiet von Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen. Nach bisherigem Kenntnisstand sind zwei PKW im Stadtgebiet frontal zusammengestoßen, nachdem ein 77-jähriger

Fordfahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Die 59-jährige Mini Cooper-Fahrerin im Gegenverkehr sowie der Fordfahrer wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.



