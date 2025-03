POL-NB: Brand in Mehrfamilienhaus in Zinnowitz, LK Vorpommern-Greifswald

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.03.2025 kam es in den Nachtstunden gegen 22:49 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zinnowitz. Im Gebäude befinden sich mehrere Ferienwohnungen sowie eine Wohnung, die derzeit von einer 4-köpfigen Familie bewohnt wird. Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer in einer aktuell nicht bewohnten Ferienwohnung aus und zerstörte darin befindliches Mobilar. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Zinnowitz und Bannemin konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden. Der 37-jährige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 EUR. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die kriminaltechnischen Untersuchungen aufgenommen und ermittelt nun wegen Verdachts der schweren Brandstiftung.



