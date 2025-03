POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Reifenplatzer auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.03.2025, gegen 08:45 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Reifenplatzer bei einem LKW Volvo, der aus Richtung der Anschlusstelle Grimmen-West in Richtung Lübeck fuhr. Dabei wurden Teile des Reifens auf die gegenüberliegende Richtungsfahrbahn geschleudert. Ein in Fahrtrichtung Stettin fahrender 35-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr diese. Dabei wurde der Mercedes beschädigt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der 52-jährige LKW-Fahrer konnte nach einem Reifenwechsel seine Fahrt wieder fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf cirka 5.000 EUR.



