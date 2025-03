POL-HRO: Einbrecher stehlen Pflanzenschutzmittel und Firmentransporter in Teterow

Landkreis Rostock/Teterow (ots) -



Am vergangenem Wochenende kam es in Teterow zu Einbrüchen in zwei Firmen.



Nach vorliegenden Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Hallen und Gebäuden einer Firma im Brikettweg und entwendeten große Mengen Pflanzenschutzmittel, sowie diverse Werkzeuge und einen Firmentransporter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf über 150.000EUR. Die Tatzeit kann von Samstagmittag bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam in der Folge zum Einsatz und sicherte am Montagmorgen Spuren am Tatort.



Des Weiteren kam es in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag zu einem zweiten Einbruchsgeschehen in Werk- und Lagerhallen einer benachbarten Firma, die sich ebenso im Brikettweg befindet. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen offenbar zu keinem Stehlschaden.



Die Kriminalpolizei in Teterow führt nun die weiteren Ermittlungen. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht getätigt werden.



