POL-NB: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten auf der K18 bei Rechlin

Röbel (ots) -



Am 17.03.2025 gegen 14:25 Uhr kam es auf der K18 bei Rechlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Seat befuhr die K18 aus Richtung Rechlin kommend in Richtung B198. Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stie0 frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde sie im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Lärz und Rechlin aus dem Fahrzeug befreit werden. Auf Grund der schwere ihrer Verletzungen musste die Fahrzeugführerin mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Plau am See geflogen werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die K18 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell