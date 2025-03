POL-HRO: Lebloser Mann aus Hafenbecken des Rostocker Fischereihafens geborgen

Rostock (ots) -



Am 17.03.2025 wurde der Rostocker Polizei gegen 16:45 Uhr ein

vermisster 58-jähriger Rollstuhlfahrer gemeldet.

Dieser hätte sich nach Angaben der Ehefrau letztmalig im Bereich des

Fischereihafens aufgehalten um Angler zu beobachten.

Zur Suche des Mannes kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber und

Taucher der Berufsfeuerwehr Rostock zum Einsatz.

Kurz nach 18:00 Uhr mussten die Taucher den leblosen Mann mit

Rollstuhl vom Grund des Hafenbeckens bergen.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Todesermittlung aufgenommen.

Hinweise auf eine Straftat liegen gegenwärtig nicht vor.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell