POL-HRO: Alkoholisierter Mann verwüstet Wohnung in Ludwigslust und verletzt Polizisten

Nachdem am Sonntagabend in Ludwigslust Nachbarn die Polizei wegen lautstarkem Geschrei gerufen haben, verletzte der stark alkoholisierte Mieter zwei Polizisten. Gegen 23:45 Uhr konnte der aggressive 33-jährige Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Findorffstraße angetroffen werden, ließ sich aber von den eingesetzten Polizisten nicht beruhigen. Nachdem er eine Beamtin schubste, mussten dem Tatverdächtigen Handfesseln angelegt werden. Bei der Gewahrsamnahme schlug er um sich und traf einen Polizisten am Kopf, der dadurch leicht verletzt wurde. Eine weitere Beamtin verletzte sich an einem Finger. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zudem war ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Gegen den 33-jährigen Polen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung ermittelt, da er auch seine Wohnungstür beschädigte.



