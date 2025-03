POL-HRO: Rechtsradikale Parolen in Boizenburger Innenstadt

Boizenburg (ots) -



Drei Jugendliche sollen am Sonntagnachmittag mit einer geklauten DDR-Fahne durch Boizenburg gelaufen sein und dabei verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Nach Auskunft eines Zeugen sollen die drei 17-Jährigen gegen 15:00 Uhr die Fahne von einem Werftkran im Fährweg entwendet haben und anschließend damit in Richtung Innenstadt gelaufen sein. Dabei sollen die Tatverdächtigen auch rassistische und verfassungswidrige Parolen gerufen und ein Hinweisschild beschädigt haben. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die drei Täter in der Hamburger Straße antreffen und die Fahne sicherstellen. Durchgeführte Atemalkoholkontrollen verliefen negativ bei den 17-Jährigen. Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



