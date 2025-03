POL-HRO: Aggressives Verhalten eines Mannes führt zu Polizeieinsatz in der Schweriner Paulsstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Schwerin und der Bundespolizeiinspektion Rostock

Schwerin (ots) -



Am Freitag, den 14. März 2025, löste das aggressive Verhalten eines 42-jähriger Mannes einen polizeilichen Einsatz in der Schweriner Paulsstadt aus.



Reisende hatten eine Streife des Bundespolizeireviers Schwerin gegen 11:30 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass eine Personengruppe lautstark vorbeigehende Passanten belästige. Bei Eintreffen der Beamten in der Dr.-Külz-Straße beleidigte der 42-jährige Mann die Einsatzkräfte und zeigte sich provokant. Im weiteren Verlauf entkleidete sich der Deutsche teilweise und reagierte nur widerwillig auf die Aufforderung, sich wieder zu bekleiden. Zur Unterstützung wurde die Landespolizei hinzugezogen.



Der 42-Jährige war in Begleitung von zwei weiteren Personen, dich sich nach ersten Erkenntnissen nicht strafbar gemacht haben. Da der Mann sich einem ausgesprochenen Platzverweis widersetzte, wurde er durch Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Maßnahmen wurde er in die Notaufnahme in Schwerin gebracht, um seine Gewahrsamstauglichkeit ärztlich prüfen zu lassen. Auch dort kam es erneut zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.



Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.



