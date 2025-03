POL-HRO: Brand einer Wiesenfläche in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Unbekannte Täter sollen am Sonntagnachmittag in Ludwigslust eine Wiesenfläche angezündet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge meldeten gegen 16:45 Uhr mehrere Zeugen ein Feuer auf einer Wiesenfläche an der Schweriner Allee. Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigslust konnte den Brand auf circa 300 Quadratmeter löschen, ohne dass weitere Gegenstände gefährdet wurden. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und in der nahen Umgebung weitere kleine Brandstellen vorgefunden, weswegen nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt wird. Dabei wird auch geprüft, inwieweit zwei Kinder, die am Brandort angetroffen wurden, im Zusammenhang mit den Feuer stehen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.



