POL-HRO: Einbrecher am Wochenende in Rostock aktiv - Mehrfamilienhaus und Gaststätte betroffen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Rostock ermittelt derzeit in zwei Einbruchsfällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



In der Zeit vom Freitag, 13. März 2025, 09:30 Uhr bis zum 14. März 2025, 12:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Garten, in der Rostocker Gartenstadt ein. Dabei entwendeten die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld und konnten unbemerkt aus dem Haus fliehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Des Weiteren brachen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 16. März 2025, zwischen 03:00 und 04:00 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte im Bereich Altkarlshof, Rostock-Brinkmannsdorf ein. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.



In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Beobachtungen in den genannten Zeiträumen machen können, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu melden.



