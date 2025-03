POL-HRO: Hoher Stehlschaden nach Einbruch in Solarpark bei Krakow am See im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Krakow am See (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im zurückliegenden Zeitraum vom 13.03. zum 14.03.2025 zu einem Einbruch im Bereich eines Solarparks in Charlottenthal bei Krakow am See gekommen sein soll.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Bereich verschafft und im Weiteren diverse technische Einrichtungen zum Betrieb der Anlage entwendet. Verantwortliche des Parks wurden am frühen Morgen des 14.03.2025 auf den Einbruch aufmerksam, als das System durch eine Fehlermeldung außer Betrieb gesetzt wurde. Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma seien technische Einrichtungen und Zubehör im Gesamtwert von etwa 140.000 Euro entwendet worden.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren, die nun ausgewertet werden.



