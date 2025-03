POL-HRO: Polizei Güstrow stellt 19-Jährigen Syrer nach Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Umfeld einer Güstrower Diskothek

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



In der Nacht zum 16.03.2025 befanden sich mehrere Kräfte der Polizei in Güstrow im Bereich der Goldberger Straße/ Schwarzer Weg im Einsatz, nachdem es hier laut Angaben von Zeugen zuvor zu einer Schussabgabe aus einer Handfeuerwaffe gekommen sein soll.



Gegen 03:50 Uhr erhielten die Beamten über den polizeilichen Notruf Kenntnis von dem Sachverhalt. Wie mehrere Zeugen gegenüber den Einsatzkräften später angaben, habe eine männliche Person zuvor im Nahbereich der örtlichen Diskothek anlasslos drei Mal senkrecht nach oben in die Luft geschossen. Nach Abgabe der Schüsse wäre der Mann schließlich über angrenzende Grundstücke geflüchtet. Dank der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte der vermeintliche Tatverdächtige jedoch unweit des Ereignisortes durch weitere Polizeistreifen gestellt und durchsucht werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine dem Waffengesetz nach als Schreckschusswaffe klassifizierte Pistole, wurde sichergestellt. Nach richterlicher Anordnung wurde der syrisch stämmige Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Im Kontext der Schussabgabe wurde niemand verletzt.



Ziel der weiterführenden, kriminalpolizeilichen Maßnahmen ist nun auch die Erhellung weiterer sachverhaltsrelevanter Umstände. So sei der o.g. Tatverdächtige laut Angaben von Zeugen zuvor Gast in der dortigen Diskothek und hier in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen involviert gewesen. Diese Angaben können zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht weiter konkretisiert werden. Die hierzu laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Güstrow dauern an.



