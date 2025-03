POL-HRO: Verkehrskontrolle in Wismar mit Erfolg

Rostock (ots) -



In den frühen Abendstunden des 14.03.2025 führten Polizeibeamte in

der Innenstadt von Wismar eine Verkehrskontrolle bei einem auffällig

fahrenden Mercedes durch. Die Kontrolle ergab, dass auf einen der

drei deutschen Insassen ein Haftbefehl ausgeschrieben war. Der 25

jährige Betroffene konnte nach kurzer Zeit die offene Geldsumme

aufbringen bzw. begleichen.



Weiterhin fiel den Beamten während der Kontrolle eine im Auto

befindliche Schreckschusswaffe auf. Die Waffe und die dazugehörige

Munition wurden sichergestellt. Aufgrund des Verstoßes gegen das

Waffengesetz laufen nun gegen den Fahrer und seine beiden Mitfahrer

Ermittlungensmaßnahmen der Kriminalpolizei.



