POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen, Landkreis Vorpommern - Rügen

Am 14.03.2025 gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen informiert.



Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im 1. OG des Mehrfamilienhauses in der Schulstraße aus.



Die Mieter des Mehrfamilienhauses wurden durch die Polizei und die Feuerwehr evakuiert.



Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Haus verhindert und der Brand gegen 16:00 Uhr gelöscht werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 - 50.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin der Wohnung, eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige, befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.



Zur Brandbekämpfung waren 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen mit fünf Fahrzeugen sowie acht Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz.

Personen wurden nicht verletzt.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Stralsund. Zu diesem Zweck wird auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft auch ein Brandursachenermittler am 15.03.2025 zum Einsatz kommen.



