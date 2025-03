POL-NB: Laugenangriff auf das Sozialamt des Landkreises MSE

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.03.2025 gegen 07:20 Uhr wurde die Polizei über den Notruf darüber informiert, dass in einem Büro des Sozialamtes des Landkreises MSE eine augenscheinlich ätzende Flüssigkeit auf dem Fußboden verschüttet wurde.



Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg bestätigten den Vorfall vor Ort. Parallel dazu kam die Feuerwehr Neubrandenburg zum Einsatz. Aufgrund der potenziellen Gefahrenlage wurde vorsorglich die zweite Etage des Gebäudes evakuiert. Erste Analysen der Feuerwehr ergaben, dass es sich bei der bislang unbekannten Flüssigkeit um eine Lauge handelte. Insgesamt wurden neun Personen evakuiert, darunter erlitten drei Frauen (34, 37 und 48 Jahre) sowie ein Mann (34 Jahre) leichte Atemwegsbeschwerden. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Sicherheitsmaßnahmen konnte die Feuerwehr das Gebäude wieder freigeben.



Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger identifiziert, der sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr vor Ort befand. Der Verdacht gegen den 34-jährigen Mann erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Es wurden Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt, um weitere Beweismittel sicherzustellen. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Tatverdächtige sich Zutritt zum Gebäude verschafft und die Flüssigkeit dort absichtlich verteilt hat.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um Deutsche.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Einbruch.



