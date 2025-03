POL-HRO: Polizei Plau zieht volltrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Lübz (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Polizei Plau am Nachmittag des 13.03.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.



Kurz nach 14:30 Uhr informierte der aufmerksame Zeuge die Polizei über einen in der Fahrweise auffälligen LKW, welcher laut dessen Aussage in der Schmiedestraße in Lübz unterwegs gewesen ist. Die sofort eingesetzten Beamten konnten den Sattelzug samt 55-jährigem Fahrer glücklicherweise auf einem nahegelegenden Firmengelände feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Anfangsverdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab 2,81 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



