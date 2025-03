POL-HRO: Tatverdächtiger nach Serie von Brandstiftungen in Grevesmühlen ermittelt

Grevesmühlen (ots) -



Die Kriminalpolizei Grevesmühlen und die Staatsanwaltschaft Schwerin haben nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen in einer Serie von Brandstiftungen ermittelt.



Umfangreiche Ermittlungsarbeit und zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Ermittler der Kriminalpolizei auf die Spur eines 35-jährigen Mannes. Die Staatsanwaltschaft Schwerin beantragte beim zuständigen Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnräume des 35-Jährigen in der Hansestadt Rostock. Hierbei fanden die eingesetzten Beamten tatrelevante Gegenstände und stellten diese sicher.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist der 35-Jährige verdächtig, seit Februar 2024 für 14 Brandstiftungen (darunter in zehn Fällen Gartenlauben sowie zwei Fahrzeuge) in Grevesmühlen mit einem geschätzten Schaden von rund 35.000 Euro verantwortlich zu sein.



Die Ermittlungen dazu dauern noch an.



Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.



Presseanfragen sind an die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin zu richten.



*Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den benannten Personen um deutsche Staatsangehörige.



