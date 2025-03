POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die am gestrigen Tag veröffentlichte Fahndung nach einem 15-Jährigen aus Schwerin wird hiermit eingestellt. Der Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.



