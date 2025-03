POL-HRO: 18-Jähriger verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf der L09 zwischen Tramm und Crivitz

Landkreis Ludwigslust-Parchim/L09 zwischen Tramm und Crivitz (ots) -



Gegen 19:51 Uhr des 13.03.2025 ereignete sich auf der L09 ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorradfahrer, infolgedessen ein 18-jähriger Schweriner verstorben ist.



Anhand der Erkenntnisse der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der vermeintliche Unfallhergang wie folgt skizziert werden. Der 37-jährige Fahrer einer Honda befuhr die L09 aus Richtung der Ortslage Tramm kommend, während sich der 18-Jährige auf dessen Pocket-Bike (ein nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassenes Mini-Motorrad) im Gegenverkehr aus Richtung Crivitz befunden hat. Am Ausgang einer Linkskurve sei der 37-jährige Crivitzer zu weit nach links und schließlich in den Gegenverkehr gefahren, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer gekommen ist. In Folge der Kollision stürzten beide Fahrer schwer. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Notärzte und Rettungskräfte erlag der 18-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der vermeintlich unfallverursachende Fahrer der Honda wurde schwerstverletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Helios-Klinikum Schwerin geflogen werden.



Die Fahrzeuge beider Fahrer waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 15.000 Euro beziffert.



Die umfangreichen Verkehrsunfallermittlungen wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft durch Sachverständige der DEKRA unterstützt. Aus diesem Grund musste die L09 für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Unfallortes.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



