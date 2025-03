POL-HST: Fehler beim Ausparken

Stralsund (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 13 März 2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr in der Stralsunder Marienstraße ein Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte ein 40-jähriger Deutscher mit seinem PKW Dacia auf dem Gelände eines Ärztehauses. Als dieser rückwärts ausparken wollte, übersah er offenbar eine von rechts kommende 74-jährige deutsche Fußgängerin. Diese kollidierte mit dem Dacia und zog sich dabei offenkundige Verletzungen zu und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung gebracht.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



