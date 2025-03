POL-NB: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Röbel (ots) -



Die Beamten der Kriminalpolizei in Röbel erhielten am 12.03.2025 Kenntnis über einen schweren Raub in ihrem Bereich.



Demnach kam es am 10.03.2025 gegen 08:45 Uhr in der Straße Töpferwall 7 in Röbel zu einem Raub durch drei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige.



Ein 70-jähriger Mann habe sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Töpferwalls Höhe Hausnummer 7 befunden, als drei bislang unbekannte Täter gezielt auf den Herren zukamen und von ihm Wertgegenstände forderten. Im Zuge dessen entwendeten sie das Handy des Mannes. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Ringstraße. Das Handy konnte im Nachhinein durch einen Zeugen aufgefunden werden und befand sich im Fundbüro des Ordnungsamtes Röbel.



Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden.



Person 1: Weiße Jacke mit weißer Kapuze auf dem Kopf, ca. 1,75m groß, dünn, vielleicht zwanzig Jahre alt, braune Hose und schwarze Schuhe



Person 2: Schwarze Jacke mit Kapuze auf dem Kopf, ca. 1,75m, dünn, ca. zwanzig Jahre alt, schwarze Hose und braune Schuhe



Person 3: schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf, ca. 1,75m groß, dünn, braune Hose und schwarze Schuhe



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt tätigen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel/Müritz unter der 039931-8480 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell