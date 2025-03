POL-HRO: Auto überschlägt sich auf Kreisstraße 63 bei Schwerin

Klein Rogahn (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag ist bei einem Verkehrsunfall auf der K63 bei Klein Rogahn ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam der 23-jährige Autofahrer gegen 2:15 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Strohballen und überschlug sich daraufhin mit seinem PKW. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst, da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,5 Promille ergab.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell