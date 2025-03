POL-HRO: Brand eines PKW in Lütten Klein - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



In der Rigaer Straße im Stadtteil Lütten Klein ist heute Nacht ein Auto in Brand geraten. Kurz nach Mitternacht wurde das Feuer an einem Suzuki von einem Passanten entdeckt. Dieser informierte umgehend die Rostocker Feuerwehr. Ein neben dem Suzuki geparkter Hyndai wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40 000 Euro.



Eine sofort eingesetzte Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Rostocker Kriminalpolizei konnte Spuren sichern und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu melden.



