POL-HRO: PKW-Diebstahl in Goldberg

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Woosten bei Goldberg ein PKW Audi A6 von einem Privatgrundstück gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug vor dem Einfamilienhaus in der Dorfstraße gestanden. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr soll der schwarze Audi A6 Avant (Baujahr 2018) entwendet worden sein, wobei der entstandene Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735 8370) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



