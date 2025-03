POL-HST: Versprühtes Reizgas in Bus verletzt mehrere Personen

Sehlen (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 12. März 2025, gegen 13 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in Sehlen auf der Insel Rügen.



Hintergrund hierzu war, dass in einem Bus durch zwei bislang unbekannte Tatverdächtige augenscheinlich Reizgas versprüht wurde.



Elf Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren erlitten kurzzeitig Atemwegsbeschwerden und wurden alle ambulant durch Rettungskräfte behandelt. Ein 39-jähriger Deutscher begab sich eigenständig ins Krankenhaus.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen - es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.



Die Polizei appelliert dringend Abstand von solchen Aktionen Abstand zu nehmen. Weder handelt es sich um ein Kavaliersdelikt, noch um einen "Dummen-Jungen-Streich". Im Ernstfall kann es zu schweren, sogar lebensbedrohlichen Verletzungen kommen.



Weitere geschädigte Personen oder Zeugen, die zum Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter 03838 8100, der Onlinewache über www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell