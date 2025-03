POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Erzgebirge Aue

Rostock (ots) -



Am heutigen Mittwoch, 12. März 2025, fand im Rostocker Ostseestadion das Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue statt. Insgesamt besuchten rund 24.400 Zuschauer die als Problemspiel eingestufte Begegnung.



Die Anreise der rund 500 Gästefans zum Stadion verlief ohne besondere Vorkommnisse. Im Vorfeld der Begegnung wurde auf dem Platz der Freiheit Pyrotechnik gezündet. Zudem wurde im Bereich des Stadionvorplatzes ein Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung in Form eines Drohnenfluges festgestellt. Als Betroffener der Ordnungswidrigkeit wurde ein 43-jähriger Deutscher identifiziert. Im Verlauf der ersten Halbzeit kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb der Heimfanszene. Gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen deutscher Nationalität wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen.



Zur Absicherung des Spiels waren rund 400 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



