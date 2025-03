POL-NB: Mutiger Bürger trägt zur Straftatenaufklärung bei

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.03.2025 erhielten die Polizeibeamten des Neubrandenburger Hauptreviers gegen 16:20 Uhr Kenntnis über einen Handtaschendiebstahl im Vogelviertel. Demnach sei einer Dame die Handtasche durch einen männlichen Täter entwendet worden. Der Sachverhalt konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten bestätigt werden.



Demzufolge habe ein 29-jähriger tunesischer Staatsangehöriger einer 60-jährigen deutschen Frau die Handtasche entrissen und daraufhin die Flucht in Richtung Reitbahnviertel ergriffen.



Die Dame nahm daraufhin umgehend Kontakt zu dem in unmittelbarer Nähe befindlichen 35-jährigen Deutschen auf und bat diesen um Hilfe. Der beherzte Bürger verfolgte den flüchtigen Tatverdächtigen und konnte ihn schließlich in einem Wohnaufgang im Reitbahnviertel stellen. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige festgehalten. Die entwendeten Gegenstände konnten teilweise beim Beschuldigten und auf dem Fluchtweg aufgefunden werden und der Besitzerin zurückgegeben werden. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für die mutige und couragierte Einsatzbereitschaft des 35-jährigen Mannes.



Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde gegen den 29-Jährigen aufgenommen.



