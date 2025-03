POL-NB: Störversuche während Brandlöscharbeiten

Friedland (ots) -



Am gestrigen Tage, dem 11.03.2025 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Brand von Gartenabfällen und Sperrmüll am August-Bebel-Platz in Friedland. Infolge des Brandes entstand eine starke Rauchentwicklung.



Während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Friedland kam es mehrfach durch den 37-jährigen Deutschen zu Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Rettungskräften. Aufgrund der anhaltenden Störversuche kam es durch die Polizeibeamten zur Verweisung der Örtlichkeit. Jedoch wurde diese durch den Störer nicht eingehalten, da er mehrfach zum Einsatzort zurückkehrte und die Löscharbeiten wiederholt behinderte. Nach mehrmaliger Aufforderung durch die eingesetzten Polizisten kam der Störer den Anweisungen nach und entfernte sich vom Einsatzort. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Beamten gefertigt.



Das Feuer konnte erfolgreich gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden.



Wer für den Brand verantwortlich ist, konnte bislang nicht zweifelsfrei ermittelt werden.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt tätigen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



