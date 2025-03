POL-HRO: 17-jähriger Rostocker greift Passanten und Polizeibeamte an

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 17-jährigen Rostocker, der im Stadtteil Schmarl zunächst zwei Passanten (28,29) und anschließend auch Polizeibeamte angegriffen haben soll.



Der Vorfall ereignete sich am 11.03.2025 gegen 18:15 Uhr. Nach Zeugenaussagen soll der Angreifer zunächst auf die beiden Männer losgegangen sein und sie nacheinander in den Schwitzkasten genommen haben. Dabei soll er einen der beiden Männer gegen den Kopf geschlagen und den anderen zu Boden gestoßen haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine Verletzung an der linken Hand.



Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt sich der 17-Jährige aggressiv, beleidigend und unkooperativ. Er trat um sich und spuckte den Beamten ins Gesicht, so dass dem Tatverdächtigen eine sogenannte Spuckschutzhaube aufgesetzt werden musste.



Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ob der 17-Jährige eventuell zusätzlich unter Drogeneinfluss stand, wird das Ergebnis der Blutalkoholbestimmung zeigen. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität wurde der junge Mann, der nicht gewahrsamsfähig war, schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.



Gegen den 17-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



