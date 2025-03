POL-NB: Einbruch in Stavenhagener Imbisswagen

Stavenhagen (ots) -



Am 11.03.2025 gegen 09:00 Uhr wurde der Malchiner Polizei ein Einbruch in einen Imbiss auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schultetusstraße in Stavenhagen gemeldet. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Sachverhalt durch die eingesetzten Beamten bestätigt werden.

Demnach kam es im Zeitraum vom 10.03.2025 16:30 Uhr bis 11.03.2025 06:00 Uhr zu einem Einbruch in den Verkaufswagen vor dem Supermarkt. Nach Angaben des 66-jährigen Imbissinhabers kam es durch bislang unbekannte Täter zu der Entwendung der Tageseinnahmen. Zusätzlich entstand ein Schaden am Imbisswagen von circa 200 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt tätigen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell