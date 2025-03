POL-HRO: Brand eines Wohnhauses in Dersentin - Erstmeldung

Landkreis Rostock/Dersentin (ots) -



Gegen 12:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein Brandgeschehen in Dersentin in der Gemeinde Lalendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen steht derzeit ein Einfamilienhaus in der Dersentiner Allee in Brand. Daher kommt es aktuell zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei.



Die Polizei bittet die Bevölkerung die Arbeiten der Einsatzkräfte nicht zu behindern und Wege freizuhalten. Zu einem Personenschaden ist es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen.



Aktuell sind im Rahmen der Brandbekämpfung die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren Groß Wokern, Kuchelmiß, Gremmelin, Groß Roge, Lalendorf, Langhagen sowie Niegleve-Wattmannshagen im Einsatz.



Gegenwärtig können keine Angaben zur Brandursache getätigt werden.



