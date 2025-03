POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B108 bei Teterow- andauernde Vollsperrung aufgrund von Bergungsmaßnahmen

Landkreis Rostock/ Teterow (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:30 Uhr auf der B108 zwischen Perow und Todendorf bei Teterow (LK Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein LKW und ein PKW beteiligt waren. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Pole mit seinem LKW die B108 aus Rostock kommend in Fahrtrichtung Teterow. Auf Höhe des Ortsausganges Perow bemerkte der LKW-Fahrer, dass ihm ein Skoda auf seiner Fahrbahn entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der LKW-Fahrer nach rechts ausweichen. Trotzdem stieß der Skoda mit dessen Fahrerseite mit der Fahrerseite der Sattelzugmaschine zusammen, in der Folge der LKW nach rechts in den Graben fuhr. Der 55-jährige Skodafahrer kam im gegenüberliegenden Graben zum Stehen.



Der anfänglich noch eingeklemmte, aber ansprechbare 55-Jährige konnte durch Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Thürkow und Teterow aus seinem Fahrzeug befreit werden. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich schwer. Der Fahrer des LKW verletzte sich leicht und erlitt einen Schock. Beide Beteiligte wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Verbringung des PKW-Fahrers kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.



Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000EUR geschätzt.



Die B108 ist aufgrund der Bergungsmaßnahmen aktuell noch voll gesperrt.



Die Kriminalpolizei in Teterow übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und prüft, ob ein Sekundenschlaf oder ein medizinisches Problem seitens des Skodafahrers ursächlich gewesen sein könnte.



