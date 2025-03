POL-HRO: Brand von Altkleidercontainern in Kühlungsborn

Landkreis Rostock/Kühlungsborn (ots) -



Heute Morgen kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Brand von drei Altkleidercontainern in der Poststraße in Kühlungsborn. Die Freiwillige Feuerwehr von Kühlungsborn konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen, sodass es lediglich zu Beschädigungen an den drei Containern kam. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



