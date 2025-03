POL-ANK: Diebstahl von Bäumen aus Wald - Polizei sucht Zeugen

Rankwitz (ots) -



In der Zeit vom 10.02.2025 bis zum 10.03.2025 kam es zur unerlaubten Abholzung mehrerer Bäume in einem Waldstück zwischen Krienke und Rankwitz. Hierbei handelt es sich um das zweite Waldstück linksseitig der K34 aus Richtung Krienke kommend, in Richtung Rankwitz fahrend.

Bislang unbekannte Täter fällten im Tatzeitraum vier Bäume und transportierten diese aus dem Wald. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 4.000EUR.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer relevante Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 2790, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



