POL-HST: Weitere Brände in Barth - wer hat etwas gesehen?

Barth (ots) -



Wie bereits berichtet, wurden Polizei und Feuerwehr seit Sonntag, dem 09. März 2025 zu mehreren Einsätzen gerufen, weil es in Barth brannte (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5988735).



Am Dienstag, dem 11. März 2025 gegen 22:20 Uhr, wurde bekannt, dass in der Chausseestraße, auf Höhe eines Imbisses, eine Mülltonne brennt. Die qualmende Tonne wurde durch die Feuerwehr gelöscht.



Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Barther Friedrichstraße ein Baum brennen soll. Augenscheinlich brannte der Baum bereits seit mehreren Stunden. Der Stamm war bereits ausgebrannt und glimmte nur noch. Die alarmierte Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und löschte den glimmenden Baumstamm.



Beide Ereignisorte liegen in unmittelbarer Nähe.



Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Wer relevante Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



