POL-NB: Person nach Sturz aus Fenster verstorben

In den Abendstunden des 11.03.2025, wurde eine männliche leblose

Person in Neubrandenburg, vor einem Wohnblock der Neustrelitzer

Straße aufgefunden. Der Hinweisgeber informierte sofort den

Rettungsdienst und die Polizei. Der eingesetzte Notarzt konnte nur

noch den Tod nach einem Sturzgeschehen feststellen.

Der Kriminaldauerdienst hat ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet.

Ein Fremdverschulden ist zurzeit auszuschließen.



