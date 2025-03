POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Greifswald (ots) -



Am 11.03.2025 um 16:04 Uhr ereignete sich auf der Wolgaster Straße,

an der Einmündung zum Karl-Liebknecht-Ring ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden.

Eine 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai befuhr

die Wolgaster Straße aus Richtung Eldena in Richtung Platz der

Freiheit.

Auf Höhe der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße überquerten ein

9-jähriger deutscher Junge und ein 7-jähriges deutsches Mädchen die

Fahrbahn trotz roter Fußgängerampel. Der Junge schaffte es die

Fahrbahn zu überqueren, das Mädchen wurde durch den PKW erfasst und

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden am PKW von ca. 500 Euro. Beide Kinder

wurde zur Behandlung in das Universitätsklinikum Greifswald

verbracht, der Junge und die Fahrzeugführerin erlitten einen Schock.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell