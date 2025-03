POL-HRO: Unfall an Straßenbahnübergang - Jugendlicher verletzt

Schwerin (ots) -



Am Montagnachmittag ereignete sich am Straßenbahnübergang in der Lennestraße in Schwerin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer verletzt wurde.



Nach ersten Ermittlungen war der Jugendliche zusammen mit weiteren Personen gegen 17:00 Uhr unterwegs, als er die rote Ampel am Übergang missachtet haben soll. Zeitgleich näherte sich eine Straßenbahn aus Richtung Innenstadt. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern.



Der Jugendliche erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



