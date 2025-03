POL-ANK: Korrektur Unfallhergang zwischen Lkw und Reiterin - Pferd muss eingeschläfert werden

Pasewalk (ots) -



Am 07.03.2025 gegen 11:20 Uhr ereignete sich auf einem Verbindungsweg zwischen Zerrenthin und Rossow bei Pasewalk ein Unfall zwischen einer Reiterin, ihrem Pferd und einem Lkw.



Nach Erkenntnissen der Polizei war die 22-jährige Reiterin mit ihrem Sportpferd auf einem Verbindungsweg zwischen den genannten Orten unterwegs, als ihr aus Richtung Zerrenthin ein Lkw mit einem 67-jährigen Fahrer entgegenkam. Dieser hatte zunächst seine Geschwindigkeit verringert und war nach rechts ausgewichen. Dennoch kam es zu einer Berührung zwischen dem Lkw und dem Pferd, das dadurch an einem Bein schwer verletzt wurde (Huf abgetrennt).



Entgegen der ersten Meldung stürzte das Pferd nicht, sondern blieb verletzt an der Unfallstelle stehen, die Reiterin konnte absteigen und blieb unverletzt. Das Pferd hingegen erlitt so schwere Verletzungen und einen so hohen Blutverlust, dass es von einer Tierärztin von seinen Leiden erlöst werden musste und verstarb.



Insgesamt entstand bei dem Unfall durch den Tod des Pferdes ein Schaden von ca. 15.000 Euro.



Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Weitere Angaben können nicht gemacht werden.



