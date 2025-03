POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz an Schweriner Schule: Polizei stellt den Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen

Schwerin (ots) -



Nach dem gestrigen Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtteil Mueßer Holz, bei dem ein Mann fünf Jugendliche bedroht haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5987729), konnte die Polizei noch am selben Abend einen Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen.



Nach Zeugenhinweisen leitete die Polizei umfangreiche Maßnahmen ein, die zur Durchsuchung der Wohnung eines 45-jährigen Deutschen führten. Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Während der Durchsuchung wurden Beweismittel sichergestellt, die der Tatverdächtige bei der Bedrohung mitgeführt haben soll.



Aufgrund der erhärteten Verdachtsmomente erfolgte in der Nacht die vorläufige Festnahme des Mannes. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden.



Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen, deren Hinweise entscheidend zur schnellen Ergreifung des Tatverdächtigen beigetragen haben.



