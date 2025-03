POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach sexuellen Übergriffen in Physiotherapiepraxis

LK Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rostock



Bereits am 06.03.2025 hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock Durchsuchungsmaßnahmen in einer Physiotherapiepraxis im westlichen Umland von Rostock durchgeführt.



Hintergrund waren drei Anzeigen von Patientinnen, die im Rahmen der therapeutischen Behandlungen sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden möglicher Patientenakten, denn die Ermittler schließen nicht aus, dass es weitere Opfer gibt.

Im Rahmen der Maßnahme wurde auch ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter vollstreckt. Der Beschuldigte befindet sich seit dem in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen dauern an. Weitere Presseauskünfte in diesem Fall erteilt die Staatsanwaltschaft Rostock.



